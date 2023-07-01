イニエスタ、神戸最後の試合 後半途中までプレー―Ｊ１
2023年07月01日20時39分
明治安田Ｊ１リーグは１日、ノエビアスタジアム神戸などで第１９節の７試合が行われ、神戸で最後の試合となる元スペイン代表のイニエスタは札幌戦に今季初めて先発出場し、後半途中に退いた。
前節３位の名古屋は川崎に２―０で快勝し、新潟は広島を２―０で破った。鹿島―京都、横浜Ｃ―Ｇ大阪はドロー。他はＦ東京―柏、鳥栖―浦和の顔合わせ。第１９節の残り１試合は２日に行われる。
イニエスタ、神戸最後の試合 後半途中までプレー―Ｊ１
2023年07月01日20時39分
明治安田Ｊ１リーグは１日、ノエビアスタジアム神戸などで第１９節の７試合が行われ、神戸で最後の試合となる元スペイン代表のイニエスタは札幌戦に今季初めて先発出場し、後半途中に退いた。
前節３位の名古屋は川崎に２―０で快勝し、新潟は広島を２―０で破った。鹿島―京都、横浜Ｃ―Ｇ大阪はドロー。他はＦ東京―柏、鳥栖―浦和の顔合わせ。第１９節の残り１試合は２日に行われる。
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