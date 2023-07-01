２―２で分ける プロ野球・ＤｅＮＡ―中日
2023年07月01日18時54分
延長十二回、２―２で引き分けた。中日は一回に高橋周の左前打で１点を先制し、二回にも加点。ＤｅＮＡは八回に代打楠本の右前打などで追い付いたが、九回の満塁機を逃したのが痛かった。九回以降は両チームの救援陣が踏ん張った。
２―２で分ける プロ野球・ＤｅＮＡ―中日
2023年07月01日18時54分
延長十二回、２―２で引き分けた。中日は一回に高橋周の左前打で１点を先制し、二回にも加点。ＤｅＮＡは八回に代打楠本の右前打などで追い付いたが、九回の満塁機を逃したのが痛かった。九回以降は両チームの救援陣が踏ん張った。
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