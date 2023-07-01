セガサミー杯男子ゴルフ・談話
2023年07月01日18時38分
◇追い上げるゴルフを
片岡尚之 ４日間できるだけでも良かったが、最終日最終組に入れた。じわじわと追い上げるゴルフをしたい。
セガサミー杯男子ゴルフ・談話
2023年07月01日18時38分
◇追い上げるゴルフを
片岡尚之 ４日間できるだけでも良かったが、最終日最終組に入れた。じわじわと追い上げるゴルフをしたい。
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