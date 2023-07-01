【シドニー時事】バスケットボール女子のアジア・カップは１日、シドニーで準決勝が行われ、６連覇を狙う国際連盟（ＦＩＢＡ）ランキング９位の日本が、同２９位のニュージーランドに８８―５２で快勝し、２日の決勝に進んだ。中国と当たる。

日本は守備で主導権を握り、素早いパス回しから多彩な攻撃で得点。前半を４７―２５で折り返し、後半は疲れの見える相手を突き放した。馬瓜が両チーム最多の１７得点、オコエ（豪州・ジーロング）は１６得点を挙げた。