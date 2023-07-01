オリックスが５連勝。三回に若月の中前打で１点を先取。四回に追い付かれたが、直後に宗の二塁打で２点を勝ち越した。小刻みに継投し、２番手の本田が今季２勝目。日本ハムは３連敗。８回３失点の上沢を、打線が援護できなかった。