【女子ゴルフ・資生堂レディース】第３日（１日、神奈川・戸塚ＣＣ、６６０５ヤード＝パー７２、賞金総額１億２０００万円、優勝２１６０万円）

今季２勝目を狙う岩井明愛と約１２年ぶりの優勝が懸かる藤本麻子に、ツアー未勝利の宮田成華と桑木志帆を加えた４人が通算７アンダーの首位に並ぶ混戦となった。

１打差の５位に１９歳の桜井心那がつけ、前日トップの永井花奈がさらに１打差で６位。吉田優利は通算３アンダーの９位に後退した。