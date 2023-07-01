山陽新幹線が運転見合わせ
2023年07月01日16時37分
ＪＲ西日本によると、山陽新幹線は１日午後３時半ごろから広島―博多間で運転を見合わせた。山口県内の大雨が原因で、運転再開は午後６時半以降の見込み。
山陽新幹線が運転見合わせ
2023年07月01日16時37分
ＪＲ西日本によると、山陽新幹線は１日午後３時半ごろから広島―博多間で運転を見合わせた。山口県内の大雨が原因で、運転再開は午後６時半以降の見込み。
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