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文田ら世界選手権へ　レスリング代表プレーオフ

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文田ら世界選手権へ　レスリング代表プレーオフ

2023年07月01日16時35分

男子グレコローマンスタイル６０キロ級、河名真偉斗（下）を攻める文田健一郎＝１日、東京都立川市

男子グレコローマンスタイル６０キロ級、河名真偉斗（下）を攻める文田健一郎＝１日、東京都立川市

  • 女子５７キロ級、南條早映（左）を攻める桜井つぐみ＝１日、東京都立川市

　レスリングの世界選手権（９月、ベオグラード）代表決定プレーオフは１日、東京都立川市のドーム立川立飛で行われ、男子グレコローマンスタイル６０キロ級は東京五輪銀メダルの文田健一郎（ミキハウス）が出場権を獲得した。
　女子は５７キロ級が桜井つぐみ、６８キロ級は石井亜海（ともに育英大）、７６キロ級は鏡優翔（東洋大）が代表の座を手にした。
　プレーオフは、昨年１２月の全日本選手権と、今年６月の全日本選抜選手権の優勝者が異なる男女計７階級で実施。世界選手権で３位以内に入ると、来年のパリ五輪代表に決まる。

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