セ・リーグ公示（１日） プロ野球
2023年07月01日12時22分
【出場選手登録】▽巨人・菅野智之投手、長野久義外野手
【同抹消】▽巨人・オコエ瑠偉外野手（再登録は１１日以降）
セ・リーグ公示（１日） プロ野球
2023年07月01日12時22分
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