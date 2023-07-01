米アップルとの提携解消検討 ゴールドマン、カード事業で―報道
2023年07月01日09時09分
【ニューヨーク時事】米メディアは３０日、米金融大手ゴールドマン・サックスがアップルとの金融事業に関する提携の解消を検討していると報じた。クレジットカード事業と高利回りの貯蓄口座は、アメリカン・エキスプレス（アメックス）に引き継ぐ方向で協議している。消費者向け事業の苦戦が背景にある。
米アップルとの提携解消検討 ゴールドマン、カード事業で―報道
2023年07月01日09時09分
【ニューヨーク時事】米メディアは３０日、米金融大手ゴールドマン・サックスがアップルとの金融事業に関する提携の解消を検討していると報じた。クレジットカード事業と高利回りの貯蓄口座は、アメリカン・エキスプレス（アメックス）に引き継ぐ方向で協議している。消費者向け事業の苦戦が背景にある。
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ウォール・ストリート・ジャーナル