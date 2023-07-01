マリ多元統合安定化派遣団（ＭＩＮＵＳＭＡ）
2023年07月01日06時15分
マリ多元統合安定化派遣団（ＭＩＮＵＳＭＡ） ２０１３年４月に採択された安保理決議に基づき設立された国連平和維持活動（ＰＫＯ）。イスラム過激派が拠点とするマリ北部の治安回復を目的とし、民間人保護などに当たる。年間予算約１２億４５００万ドル（約１８００億円）、１万３０００人を超える軍事要員らを投入する大型ＰＫＯで、国連によると、１０年間の活動中に３００人以上が命を落とした。（時事）
マリ多元統合安定化派遣団（ＭＩＮＵＳＭＡ）
2023年07月01日06時15分
マリ多元統合安定化派遣団（ＭＩＮＵＳＭＡ） ２０１３年４月に採択された安保理決議に基づき設立された国連平和維持活動（ＰＫＯ）。イスラム過激派が拠点とするマリ北部の治安回復を目的とし、民間人保護などに当たる。年間予算約１２億４５００万ドル（約１８００億円）、１万３０００人を超える軍事要員らを投入する大型ＰＫＯで、国連によると、１０年間の活動中に３００人以上が命を落とした。（時事）
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