マリＰＫＯ終了へ 安保理
2023年07月01日01時36分
【ニューヨークＡＦＰ時事】国連安保理は３０日、西アフリカ・マリでの国連平和維持活動（ＰＫＯ）「マリ多元統合安定化派遣団（ＭＩＮＵＳＭＡ）」を終わらせることを決めた。２０１３年からのＰＫＯは幕を閉じる。
マリＰＫＯ終了へ 安保理
2023年07月01日01時36分
【ニューヨークＡＦＰ時事】国連安保理は３０日、西アフリカ・マリでの国連平和維持活動（ＰＫＯ）「マリ多元統合安定化派遣団（ＭＩＮＵＳＭＡ）」を終わらせることを決めた。２０１３年からのＰＫＯは幕を閉じる。
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