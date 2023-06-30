５日からカリブ南米歴訪 米長官
2023年06月30日23時43分
【ワシントン時事】米国務省は３０日、ブリンケン国務長官が７月５～６日の日程で、カリブ海の島国トリニダード・トバゴと南米ガイアナを歴訪すると発表した。カリブ共同体（ＣＡＲＩＣＯＭ）の会合などに出席するほか、各国首脳らと会談し、食料安全保障や気候変動問題などを議論する。
５日からカリブ南米歴訪 米長官
2023年06月30日23時43分
【ワシントン時事】米国務省は３０日、ブリンケン国務長官が７月５～６日の日程で、カリブ海の島国トリニダード・トバゴと南米ガイアナを歴訪すると発表した。カリブ共同体（ＣＡＲＩＣＯＭ）の会合などに出席するほか、各国首脳らと会談し、食料安全保障や気候変動問題などを議論する。
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ウォール・ストリート・ジャーナル