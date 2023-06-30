ＮＹ円、１４４円台半ば
2023年06月30日22時46分
【ニューヨーク時事】週末３０日午前のニューヨーク外国為替市場では、米物価関連指標の発表を受けてドルが売られ、円相場は１ドル＝１４４円台半ば付近に上昇した。午前９時現在は１４４円４０～５０銭と、前日午後５時比３５銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４４円台半ば
2023年06月30日22時46分
【ニューヨーク時事】週末３０日午前のニューヨーク外国為替市場では、米物価関連指標の発表を受けてドルが売られ、円相場は１ドル＝１４４円台半ば付近に上昇した。午前９時現在は１４４円４０～５０銭と、前日午後５時比３５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル