米物価、３．８％上昇 ５月
2023年06月30日21時37分
【ワシントン時事】米商務省が３０日発表した５月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比３．８％上昇した。
米物価、３．８％上昇 ５月
2023年06月30日21時37分
【ワシントン時事】米商務省が３０日発表した５月の個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比３．８％上昇した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル