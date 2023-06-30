楽天の島内が決勝ソロ プロ野球・ロッテ―楽天
2023年06月30日21時35分
楽天は二回に小深田の２ランで先制。四回には太田の２点二塁打で加点。六回に同点とされたが、八回に島内が決勝ソロを放った。３番手酒居が今季初勝利。松井裕が１６セーブ目。ロッテは３連敗。打線が粘ったが、ペルドモが打たれた。
楽天の島内が決勝ソロ プロ野球・ロッテ―楽天
2023年06月30日21時35分
楽天は二回に小深田の２ランで先制。四回には太田の２点二塁打で加点。六回に同点とされたが、八回に島内が決勝ソロを放った。３番手酒居が今季初勝利。松井裕が１６セーブ目。ロッテは３連敗。打線が粘ったが、ペルドモが打たれた。
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