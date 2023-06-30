Ｊ１得点ランキング（３０日現在）
2023年06月30日21時01分
１アンデ（Ｍ）１３
２大 迫（神）１２
３ディエ（Ｆ） ９
３ユンカ（名） ９
５金 子（札） ８
５浅 野（札） ８
５鈴 木（鹿） ８
５町 野（湘） ８
５パトリ（京） ８
５武 藤（神） ８
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１アンデ（Ｍ）１３
２大 迫（神）１２
３ディエ（Ｆ） ９
３ユンカ（名） ９
５金 子（札） ８
５浅 野（札） ８
５鈴 木（鹿） ８
５町 野（湘） ８
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