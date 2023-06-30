円、１４４円台後半 ロンドン外為
2023年06月30日20時27分
【ロンドン時事】３０日午前のロンドン外国為替市場では、日米金利差の拡大観測と日本の通貨当局による為替介入への警戒感が交錯する中、円相場は１ドル＝１４４円台後半でもみ合った。正午現在は１４４円５８～６８銭と、前日午後４時比０３銭の円安・ドル高。
円、１４４円台後半 ロンドン外為
2023年06月30日20時27分
【ロンドン時事】３０日午前のロンドン外国為替市場では、日米金利差の拡大観測と日本の通貨当局による為替介入への警戒感が交錯する中、円相場は１ドル＝１４４円台後半でもみ合った。正午現在は１４４円５８～６８銭と、前日午後４時比０３銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル