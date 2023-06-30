資生堂女子ゴルフ・談話
2023年06月30日19時32分
◇耐えられた
吉田優利 ちょっとでも調子が悪ければ、すぐに３連続ボギーを打ってしまうような天候だった。その点に関しては、すごく耐えられるいいゴルフができていた。
資生堂女子ゴルフ・談話
2023年06月30日19時32分
◇耐えられた
吉田優利 ちょっとでも調子が悪ければ、すぐに３連続ボギーを打ってしまうような天候だった。その点に関しては、すごく耐えられるいいゴルフができていた。
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