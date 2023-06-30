明治ＨＤ子会社、コロナワクチン申請 追加接種用、米創薬ベンチャーが開発
2023年06月30日18時17分
明治ホールディングス（ＨＤ）の製薬子会社Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａファルマ（東京）は３０日、米創薬ベンチャーが開発中の新型コロナウイルスワクチン「ＡＲＣＴ―１５４」について、日本で成人向けの追加接種用として、製造販売承認を申請したと発表した。初回接種用としては４月に承認申請済み。
明治ＨＤ子会社、コロナワクチン申請 追加接種用、米…
2023年06月30日18時17分
明治ホールディングス（ＨＤ）の製薬子会社Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａファルマ（東京）は３０日、米創薬ベンチャーが開発中の新型コロナウイルスワクチン「ＡＲＣＴ―１５４」について、日本で成人向けの追加接種用として、製造販売承認を申請したと発表した。初回接種用としては４月に承認申請済み。
関連記事
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
コロナ定点、前週比１．０９倍 沖縄「第８波」上回る―厚労省(06/30 18:21)
明治ＨＤ子会社、コロナワクチン申請 追加接種用、米創薬ベンチャーが開発(06/30 18:17)
岸田首相、コロナ対応で閣僚と協議(06/30 18:04)
コロナワクチン、適正規模に 予算執行、２８事業で改善要求―財務省(06/30 13:44)
マドンナさんが退院 体調「快方に向かう」(06/30 10:18)
塩野義、コロナ薬「ゾコーバ」の小児向け治験開始(06/29 15:50)
非常時、国が地方に「指示」 感染症・災害対応で議論―地方制度調査会小委員会(06/28 16:37)
来月山開き、「弾丸登山」控えて コロナ明け、山小屋の予約増―世界遺産１０年・富士山(06/28 13:39)
２９兆円不正受給か 米コロナ対策、監査で指摘(06/28 10:18)
岸田首相、感染増に先手アピール 専門家は「第９波」見方(06/26 17:30)
外食売上高１１．８％増 コロナ５類移行が追い風―５月(06/26 16:55)
岸田首相「国民の安心に全力」 コロナ専門家と意見交換(06/26 12:09)
Ｇ７男女共同参画相会合が開幕 コロナ禍の教訓議論(06/24 19:38)
岸田首相、６回目のワクチン接種(06/24 15:03)
百貨店売上高６．３％増 コロナ「５類」で客数増―５月(06/23 18:08)
コロナ定点、前週比１．０９倍 沖縄最多２８人超―厚労省(06/23 17:39)
長谷川ＪＲ西社長：安心、安全を基盤にポストコロナ挑戦 株主総会(06/23 13:54)
５月の訪日客、１８９万人 コロナ前６８％に回復―政府観光局(06/21 17:38)
ＧｏＴｏ給付７０００万円詐取 容疑でＩＴ会社社長ら逮捕―警視庁(06/21 16:56)
接種後死亡、新たに５人認定 新型コロナワクチン―厚労省(06/19 21:01)
松野官房長官、必要な医療を提供 コロナへ「先手で対応」(06/19 17:17)
コロナ感染「夏に拡大恐れ」 定点把握は前週比１．１２倍―「５類」後初会合・厚労省助言組織(06/17 00:22)
「ＸＢＢ」ワクチン、導入了承 新型コロナの秋冬接種―厚労省(06/16 21:34)
所得増目標、コロナで未達 安倍政権の成長戦略―政府(06/16 14:38)
近ツー支店長「重大性認識」 社内調査に、ワクチン業務詐欺(06/16 12:34)
「ＸＢＢ」ワクチン導入を勧告 新型コロナ―米ＦＤＡ諮問委(06/16 11:33)
近ツー支店長ら３人逮捕 ５．９億円詐欺容疑―ワクチン業務で過大請求・大阪府警など(06/15 16:24)
子どもの風邪、ＧＷ後急増 ヘルパンギーナ・ＲＳウイルス―コロナ下に減、免疫低下か(06/14 07:03)
日本食、米国に再び照準 コロナ緩和、レストラン２万店(06/10 07:14)
コロナ治療薬の本承認申請 「ゾコーバ」、予防治験も―塩野義(06/09 18:27)