ＪＲ西日本、退職者の再雇用強化 多様な経験、価値観の人材確保が目的
2023年06月30日18時05分
ＪＲ西日本は３０日、転職や育児などを理由に退職した社員を再び雇用する「カムバック採用」制度を来月３日から導入すると発表した。既存の再雇用制度を強化し、多様な経験や価値観を持った人材を確保したい考え。
ＪＲ西日本、退職者の再雇用強化 多様な経験、価値観の人材確保…
2023年06月30日18時05分
ＪＲ西日本は３０日、転職や育児などを理由に退職した社員を再び雇用する「カムバック採用」制度を来月３日から導入すると発表した。既存の再雇用制度を強化し、多様な経験や価値観を持った人材を確保したい考え。
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