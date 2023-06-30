プロ野球速報 （３０日）
2023年06月30日19時31分
＜セ＞
広 島 ６－０ ヤクル（５回裏、神宮）
阪 神 １－１ 巨 人（５回裏、東京ドーム）
中 日 ０－１ ＤｅＮ（５回表、横浜）
＜パ＞
オリッ ５－０ 日ハム（５回裏、エスコンフィールド）
楽 天 ４－１ ロッテ（５回表、ゾゾマリン）
ソフト ２－１ 西 武（４回裏、ベルーナドーム）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球速報 （３０日）
2023年06月30日19時31分
＜セ＞
広 島 ６－０ ヤクル（５回裏、神宮）
阪 神 １－１ 巨 人（５回裏、東京ドーム）
中 日 ０－１ ＤｅＮ（５回表、横浜）
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オリッ ５－０ 日ハム（５回裏、エスコンフィールド）
楽 天 ４－１ ロッテ（５回表、ゾゾマリン）
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