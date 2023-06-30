＜セ＞

広 島 ８－０ ヤクル（終了、神宮）

阪 神 １－２ 巨 人（終了、東京ドーム）

中 日 ２－１ ＤｅＮ（終了、横浜）

＜パ＞

オリッ ５－１ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

楽 天 ５－４ ロッテ（終了、ゾゾマリン）

ソフト ３－１ 西 武（終了、ベルーナドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ