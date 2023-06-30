１日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年06月30日17時49分
▽巨人・菅野―阪神・伊藤将（東京ドーム）
▽ヤクルト・ピーターズ―広島・大瀬良（神宮）
▽ＤｅＮＡ・バウアー―中日・メヒア（横浜）
１日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年06月30日17時49分
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