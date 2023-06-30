円、１４４円台後半 ロンドン外為
2023年06月30日17時22分
【ロンドン時事】週末３０日朝のロンドン外国為替市場では、日米金融政策の方向性の違いを意識した円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４４円台後半に下落した。午前９時現在は１４４円７９～８９銭と、前日午後４時比２４銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５７円２０～３０銭と、２２銭の円高・ユーロ安。
円、１４４円台後半 ロンドン外為
2023年06月30日17時22分
【ロンドン時事】週末３０日朝のロンドン外国為替市場では、日米金融政策の方向性の違いを意識した円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４４円台後半に下落した。午前９時現在は１４４円７９～８９銭と、前日午後４時比２４銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５７円２０～３０銭と、２２銭の円高・ユーロ安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル