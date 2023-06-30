【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・田中健二朗投手、知野直人内野手▽阪神・西純矢投手▽広島・ケムナ誠投手▽中日・斎藤綱記投手

【同抹消】▽ＤｅＮＡ・三嶋一輝投手、森敬斗内野手▽巨人・大勢投手▽広島・アドゥワ誠投手▽中日・松葉貴大投手（再登録は７月１０日以降）