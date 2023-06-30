山崎正さん

山崎 正さん（やまざき・ただし＝元テレビ朝日アナウンサー）６月２５日午後６時５２分、肺炎による呼吸不全のため東京都内の介護施設で死去、７９歳。東京都出身。葬儀は７月４日午前１０時から新宿区上落合３の３４の１２の落合斎場で。喪主は長男富洋（とみひろ）さん。



〔写真特集〕追悼2023

同局の人気番組「大相撲ダイジェスト」の司会を長年務めたほか、プロレスやマラソン、五輪など幅広くスポーツ実況を担当し、落ち着いた語り口で親しまれた。