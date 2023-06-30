山崎正さん死去 元テレビ朝日アナウンサー
2023年06月30日15時29分
山崎 正さん（やまざき・ただし＝元テレビ朝日アナウンサー）６月２５日午後６時５２分、肺炎による呼吸不全のため東京都内の介護施設で死去、７９歳。東京都出身。葬儀は７月４日午前１０時から新宿区上落合３の３４の１２の落合斎場で。喪主は長男富洋（とみひろ）さん。
同局の人気番組「大相撲ダイジェスト」の司会を長年務めたほか、プロレスやマラソン、五輪など幅広くスポーツ実況を担当し、落ち着いた語り口で親しまれた。
山崎正さん死去 元テレビ朝日アナウンサー
2023年06月30日15時29分
山崎 正さん（やまざき・ただし＝元テレビ朝日アナウンサー）６月２５日午後６時５２分、肺炎による呼吸不全のため東京都内の介護施設で死去、７９歳。東京都出身。葬儀は７月４日午前１０時から新宿区上落合３の３４の１２の落合斎場で。喪主は長男富洋（とみひろ）さん。
同局の人気番組「大相撲ダイジェスト」の司会を長年務めたほか、プロレスやマラソン、五輪など幅広くスポーツ実況を担当し、落ち着いた語り口で親しまれた。
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