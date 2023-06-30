新潟県柏崎市沖で１月、新潟海上保安部の巡視船「えちご」が浅瀬に乗り上げ、座礁した事故で、新潟簡裁は３０日までに、業務上過失往来危険罪で略式起訴された同保安部の前航海長（５１）に罰金３０万円の略式命令を出した。命令は２０日付。