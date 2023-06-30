加藤勝信厚生労働相は３０日の閣議後記者会見で、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」の不具合などに備え、従来の保険証の持参を呼び掛ける方針を打ち出したことについて「初めてマイナカードで受診する場合など限定的な場面での取り扱いを示したもので、常に保険証を持参してもらうことでは全くない」と強調した。