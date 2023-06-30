【ニューヨークＡＦＰ時事】細菌感染で入院していた米人気歌手マドンナさん（６４）が、退院し自宅に戻った。事情に詳しい関係者が２９日、明らかにした。体調について「快方に向かっている」と説明している。



〔写真特集〕米歌手・マドンナ

これに先立つ２８日、マネジャーが声明を出し、マドンナさんが集中治療室（ＩＣＵ）で治療中と発表。完全な回復を見込んでいるものの、７月１５日から始まるコンサートツアーを延期するとしていた。