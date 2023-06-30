３０日の朝刊（都内最終版）☆２
2023年06月30日06時00分
【共通ニュース】
◆「ルフィ」強盗容疑再逮捕 今村被告 闇バイト指示役初
◆マイナ保険証 トラブル対策 ８月にも 厚労省 「無効」で１０割負担 防止
◆大学が人種考慮「違憲」 米最高裁 入試で優遇措置不可に
◆夏の賞与 大手は３．９１％増 経団連調査 ２年連続アップ
◆阿部兄妹パリ内定 柔道 角田、新添は初
◆「空港施設」社長再任を否決 株主総会 ＪＡＬ・ＡＮＡ反対
◆陸自の性暴力事件 初公判で無罪主張 元自衛官３人
◆１８歳女性刺殺容疑 男逮捕 横浜「家から出るのを待った」 交際トラブルか 警察も把握
〔日経〕
◆年収の壁解消 ５０万円助成 １人あたり 雇用保険から拠出(1)
◆ＥＵ、食品輸入規制撤廃へ 福島産水産物など 検査証明不要(1)
◆伊藤忠や東京ガス 洋上風力応札へ 国内最大規模１兆円 脱炭素の本命、競争激しく(2)
◆日本郵政、楽天Ｇ株で損失 ４～６月、８００億円計上へ(5)
◆ソフトバンクが生成ＡＩ 企業向け 開発へスパコン整備(15)
◆８月電気料金、８社下げ 燃料下落受け ５月比では高水準(15)
（続）