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３０日の朝刊（都内最終版）☆２

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３０日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年06月30日06時00分

【共通ニュース】
◆「ルフィ」強盗容疑再逮捕　今村被告　闇バイト指示役初
◆マイナ保険証　トラブル対策　８月にも　厚労省　「無効」で１０割負担　防止
◆大学が人種考慮「違憲」　米最高裁　入試で優遇措置不可に
◆夏の賞与　大手は３．９１％増　経団連調査　２年連続アップ
◆阿部兄妹パリ内定　柔道　角田、新添は初
◆「空港施設」社長再任を否決　株主総会　ＪＡＬ・ＡＮＡ反対
◆陸自の性暴力事件　初公判で無罪主張　元自衛官３人
◆１８歳女性刺殺容疑　男逮捕　横浜「家から出るのを待った」　交際トラブルか　警察も把握
〔日経〕
◆年収の壁解消　５０万円助成　１人あたり　雇用保険から拠出(1)
◆ＥＵ、食品輸入規制撤廃へ　福島産水産物など　検査証明不要(1)
◆伊藤忠や東京ガス　洋上風力応札へ　国内最大規模１兆円　脱炭素の本命、競争激しく(2)
◆日本郵政、楽天Ｇ株で損失　４～６月、８００億円計上へ(5)
◆ソフトバンクが生成ＡＩ　企業向け　開発へスパコン整備(15)
◆８月電気料金、８社下げ　燃料下落受け　５月比では高水準(15)
（続）

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