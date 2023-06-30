【共通ニュース】

◆「ルフィ」強盗容疑再逮捕 今村被告 闇バイト指示役初

◆マイナ保険証 トラブル対策 ８月にも 厚労省 「無効」で１０割負担 防止

◆大学が人種考慮「違憲」 米最高裁 入試で優遇措置不可に

◆夏の賞与 大手は３．９１％増 経団連調査 ２年連続アップ

◆阿部兄妹パリ内定 柔道 角田、新添は初

◆「空港施設」社長再任を否決 株主総会 ＪＡＬ・ＡＮＡ反対

◆陸自の性暴力事件 初公判で無罪主張 元自衛官３人

◆１８歳女性刺殺容疑 男逮捕 横浜「家から出るのを待った」 交際トラブルか 警察も把握

〔日経〕

◆年収の壁解消 ５０万円助成 １人あたり 雇用保険から拠出(1)

◆ＥＵ、食品輸入規制撤廃へ 福島産水産物など 検査証明不要(1)

◆伊藤忠や東京ガス 洋上風力応札へ 国内最大規模１兆円 脱炭素の本命、競争激しく(2)

◆日本郵政、楽天Ｇ株で損失 ４～６月、８００億円計上へ(5)

◆ソフトバンクが生成ＡＩ 企業向け 開発へスパコン整備(15)

◆８月電気料金、８社下げ 燃料下落受け ５月比では高水準(15)

（続）