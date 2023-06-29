ＮＹ株、反発
2023年06月29日23時03分
【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、堅調な米経済指標を受けた買いに反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比４０．０３ドル高の３万３８９２．６９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３．６０ポイント高の１万３６０５．３５。
ＮＹ株、反発
2023年06月29日23時03分
【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、堅調な米経済指標を受けた買いに反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比４０．０３ドル高の３万３８９２．６９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３．６０ポイント高の１万３６０５．３５。
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ウォール・ストリート・ジャーナル