京都新聞ホールディングスは２９日、定時株主総会と取締役会を開き、隅垣健社長が取締役に退き、傘下の京都新聞社の大西祐資社長・主筆が同日付で兼任する人事を決定した。

また、大株主の元相談役に長年にわたり不適切な報酬を支払っていた問題で、「監査等委員会設置会社」への移行やグループ内各社の監査体制の強化など、再発防止策を発表した。