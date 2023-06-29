全日本柔道連盟（全柔連）は２９日、オンラインで強化委員会を開き、２０２４年パリ五輪代表に男子６６キロ級の阿部一二三、妹で女子５２キロ級の阿部詩（ともにパーク２４）、同４８キロ級の角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）、同７０キロ級の新添左季（自衛隊）の４人を選出した。