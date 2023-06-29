【シドニー時事】ソロモン諸島のソガバレ首相は２８日、ソロモンを訪れたオーストラリアのマールズ国防相と会談し、両国の協力拡大へ安全保障条約の改定を目指す意向を伝えた。両政府が２９日、明らかにした。ソロモンは昨年に中国と安保協定を締結し、周辺国に警戒感が広がったが、地域の安定に向け中国への傾斜を軌道修正する可能性が出てきた。

マールズ氏は２９日、ソロモンの首都ホニアラで記者団に対し、安保条約改定について「２国間の協力関係を再活性化させる絶好の機会になる」と強調した。