中野が首位浮上 日本アマゴルフ
2023年06月29日18時57分
ゴルフの日本アマチュア選手権は２９日、北海道・ツキサップＧＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、３位で出た中野麟太朗（ＪＧＡグリーンクラブ会員）が６６で回り、通算１３アンダーで首位に立った。
１打差の２位は杉浦悠太（日大）。さらに２打差の３位に津田浩平（奈良県協会）と鵜瀬璃久（帝京大）がつけた。
中野が首位浮上 日本アマゴルフ
2023年06月29日18時57分
ゴルフの日本アマチュア選手権は２９日、北海道・ツキサップＧＣ（パー７２）で第３ラウンドが行われ、３位で出た中野麟太朗（ＪＧＡグリーンクラブ会員）が６６で回り、通算１３アンダーで首位に立った。
１打差の２位は杉浦悠太（日大）。さらに２打差の３位に津田浩平（奈良県協会）と鵜瀬璃久（帝京大）がつけた。
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