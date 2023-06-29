３０日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年06月29日17時38分
▽日本ハム・加藤貴―オリックス・山本（エスコンフィールド）
▽西武・松本―ソフトバンク・有原（ベルーナドーム）
▽ロッテ・美馬―楽天・則本（ゾゾマリン）
３０日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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