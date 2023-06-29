円、１４４円台前半 ロンドン外為
2023年06月29日17時27分
【ロンドン時事】２９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日本の通貨当局による為替介入への警戒から神経質な取引が続く中、１ドル＝１４４円台前半で推移した。午前９時現在は１４４円２９～３９銭と、前日午後４時比１７銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１５７円４８～５８銭と、０３銭の円安・ユーロ高。
円、１４４円台前半 ロンドン外為
2023年06月29日17時27分
【ロンドン時事】２９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日本の通貨当局による為替介入への警戒から神経質な取引が続く中、１ドル＝１４４円台前半で推移した。午前９時現在は１４４円２９～３９銭と、前日午後４時比１７銭の円高・ドル安。
対ユーロは１ユーロ＝１５７円４８～５８銭と、０３銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル