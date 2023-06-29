パ・リーグ公示（２９日） プロ野球
2023年06月29日16時27分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・大関友久投手▽楽天・岸孝之投手
【同抹消】▽ソフトバンク・スチュワート投手▽ロッテ・小沼健太投手、大下誠一郎内野手▽日本ハム・上原健太投手、ハンソン内野手（再登録は７月９日以降）
パ・リーグ公示（２９日） プロ野球
2023年06月29日16時27分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・大関友久投手▽楽天・岸孝之投手
【同抹消】▽ソフトバンク・スチュワート投手▽ロッテ・小沼健太投手、大下誠一郎内野手▽日本ハム・上原健太投手、ハンソン内野手（再登録は７月９日以降）
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