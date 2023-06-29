【出場選手登録】▽ソフトバンク・大関友久投手▽楽天・岸孝之投手

【同抹消】▽ソフトバンク・スチュワート投手▽ロッテ・小沼健太投手、大下誠一郎内野手▽日本ハム・上原健太投手、ハンソン内野手（再登録は７月９日以降）