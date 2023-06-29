セ・リーグ公示（２９日） プロ野球
2023年06月29日16時22分
【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ・ガゼルマン投手▽阪神・村上頌樹投手▽広島・野村祐輔投手▽中日・松葉貴大投手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・中川虎大投手（再登録は７月９日以降）
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