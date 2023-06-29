２８日の日本選手 米大リーグ
2023年06月29日10時12分
▽ツインズ・前田 ブレーブス戦に先発し、５回を投げて５安打２失点、４奪三振、２四球で５敗目（１勝）。防御率６．２３。
▽メッツ・千賀 ブルワーズ戦に先発登板し、５回を５安打２失点、８奪三振、３四死球。勝敗は付かなかった。防御率３．５３。（時事）
２８日の日本選手 米大リーグ
2023年06月29日10時12分
▽ツインズ・前田 ブレーブス戦に先発し、５回を投げて５安打２失点、４奪三振、２四球で５敗目（１勝）。防御率６．２３。
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