米公館近くで銃撃戦、２人死亡 サウジ
2023年06月29日07時52分
【カイロ時事】サウジアラビア西部ジッダの米総領事館近くで２８日、武装した男と治安要員との間で銃撃戦が起き、男と総領事館のネパール人警備員の計２人が死亡した。国営サウジ通信（ＳＰＡ）が報じた。
米公館近くで銃撃戦、２人死亡 サウジ
2023年06月29日07時52分
【カイロ時事】サウジアラビア西部ジッダの米総領事館近くで２８日、武装した男と治安要員との間で銃撃戦が起き、男と総領事館のネパール人警備員の計２人が死亡した。国営サウジ通信（ＳＰＡ）が報じた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル