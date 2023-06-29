国際スケート連盟（ＩＳＵ）は２８日、２０２３～２４年シーズンのフィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）シリーズ各大会の出場者を発表し、男子で世界選手権を連覇した宇野昌磨（トヨタ自動車）は第４戦中国杯（１１月１０～１２日、重慶）、第６戦ＮＨＫ杯（同２４～２６日、大阪・門真市）に出場することが決まった。

北京五輪男子銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ）は第３戦フランス杯（１１月３～５日、アンジェ）とＮＨＫ杯にエントリーした。

女子で世界選手権連覇の坂本花織（シスメックス）は第２戦スケートカナダ（１０月２７～２９日、バンクーバー）と第５戦フィンランド大会（１１月１７～１９日、エスポー）、北京五輪代表で昨季休養した樋口新葉（ノエビア）はフランス杯とＮＨＫ杯に出場する。紀平梨花（トヨタ自動車）はスケートカナダにエントリー。ペアで世界選手権優勝の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は第１戦スケートアメリカ（１０月２０～２２日、テキサス州アレン）とＮＨＫ杯に出場する。

ＧＰシリーズの成績上位６人（組）で争うファイナルは、１２月７～１０日に北京で行われる。 （時事）