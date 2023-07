シアトル、ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エンパイア・ステート・ビルとスペース・ニードルは、映画『めぐり逢えたら』が1993年6月の劇場公開から30周年を迎えることを記念し、特別コラボレーションを行うことを発表しました。ソニー・ピクチャーズ・ホーム・エンターテイメント、アラスカ航空、ビジット・シアトル、ニューヨーク市観光会議局、シアトル・センターの協力のもと、この2都市間コラボレーションでは映画の舞台を象徴する2つのランドマークの同時ライトアップ、人々に愛されたこの映画の特別上映会、両舞台でのイベント、映画の名シーンを追体験できるシアトル・ニューヨーク1週間ペア旅行が当たる懸賞が行われます。

The Empire State Building and Space Needle Team Up to Celebrate the 30th Anniversary of Sleepless in Seattle (Photo: Business Wire)