ソフトバンクの柳田悠岐外野手が２８日の楽天８回戦（ペイド）で、三回に荘司から今季１２号ソロを放ち、通算２５０本塁打を達成した。プロ野球６９人目。初本塁打は２０１２年８月５日の西武１５回戦（ヤフードーム）で七回に松永から。