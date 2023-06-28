柳田が２５０本塁打 プロ野球・ソフトバンク
2023年06月28日19時49分
ソフトバンクの柳田悠岐外野手が２８日の楽天８回戦（ペイド）で、三回に荘司から今季１２号ソロを放ち、通算２５０本塁打を達成した。プロ野球６９人目。初本塁打は２０１２年８月５日の西武１５回戦（ヤフードーム）で七回に松永から。
柳田が２５０本塁打 プロ野球・ソフトバンク
2023年06月28日19時49分
ソフトバンクの柳田悠岐外野手が２８日の楽天８回戦（ペイド）で、三回に荘司から今季１２号ソロを放ち、通算２５０本塁打を達成した。プロ野球６９人目。初本塁打は２０１２年８月５日の西武１５回戦（ヤフードーム）で七回に松永から。
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