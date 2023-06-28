【シドニー時事】バスケットボール女子のアジア・カップは２８日、シドニーで１次リーグが行われ、Ｂ組で国際連盟（ＦＩＢＡ）ランキング９位の日本は同３位のオーストラリアを９１―６６で破り、開幕３連勝として同組１位で準決勝進出を決め、来年２月のパリ五輪最終予選への切符をつかんだ。

日本は第２クオーターに３点シュートを軸に攻めて逆転し、前半を４４―３２でリード。後半も攻守に駆け回り、着実に得点を重ねた。オコエ（豪州・ジーロング）が両チーム最多の２０得点、山本（トヨタ自動車）は１９得点を挙げた。