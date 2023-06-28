副社長に太田元財務次官 森友問題で国会答弁―政投銀
2023年06月28日18時28分
日本政策投資銀行は２８日、元財務事務次官の太田充氏（６３）を同日付で副社長に起用したと発表した。太田氏は、財務省の理財局長時代に学校法人森友学園への国有地売却を巡る公文書改ざん問題で国会答弁に立った。
副社長に太田元財務次官 森友問題で国会答弁―政投銀
2023年06月28日18時28分
日本政策投資銀行は２８日、元財務事務次官の太田充氏（６３）を同日付で副社長に起用したと発表した。太田氏は、財務省の理財局長時代に学校法人森友学園への国有地売却を巡る公文書改ざん問題で国会答弁に立った。
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