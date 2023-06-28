サワイ、旧小林化工工場から薬品初出荷 供給不足解消の第一歩
2023年06月28日17時36分
後発医薬品（ジェネリック）大手のサワイグループホールディングス（ＧＨＤ）は２８日、品質不正が発覚した小林化工（福井県あわら市）から生産設備などを引き継いだ子会社の「トラストファーマテック」（大阪市）が一貫製造した薬品の出荷を２６日に開始したと発表した。後発薬は不正発覚による製造停止が相次ぎ、供給不足が課題となっている。サワイＧＨＤの担当者は「後発薬の不足解消に向けた第一歩となる」とコメントした。
サワイ、旧小林化工工場から薬品初出荷 供給不足解消の第一歩
2023年06月28日17時36分
後発医薬品（ジェネリック）大手のサワイグループホールディングス（ＧＨＤ）は２８日、品質不正が発覚した小林化工（福井県あわら市）から生産設備などを引き継いだ子会社の「トラストファーマテック」（大阪市）が一貫製造した薬品の出荷を２６日に開始したと発表した。後発薬は不正発覚による製造停止が相次ぎ、供給不足が課題となっている。サワイＧＨＤの担当者は「後発薬の不足解消に向けた第一歩となる」とコメントした。
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