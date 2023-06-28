日米が拡大抑止協議 韓国含む協力重視
2023年06月28日15時00分
日米両政府は「核の傘」を含む拡大抑止に関する事務レベル協議を２６、２７両日に米ミズーリ州ホワイトマン空軍基地で開いた。核・ミサイル開発を進める北朝鮮や中国をにらみ、抑止力を強化する方針で一致。韓国を含む３カ国協力の重要性についても意見を交わした。日本政府が２８日発表した。
日米が拡大抑止協議 韓国含む協力重視
2023年06月28日15時00分
日米両政府は「核の傘」を含む拡大抑止に関する事務レベル協議を２６、２７両日に米ミズーリ州ホワイトマン空軍基地で開いた。核・ミサイル開発を進める北朝鮮や中国をにらみ、抑止力を強化する方針で一致。韓国を含む３カ国協力の重要性についても意見を交わした。日本政府が２８日発表した。
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