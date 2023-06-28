処理水放出「理解が前提」 松野官房長官
2023年06月28日12時09分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出を巡り、２０１５年に政府が福島県漁業協同組合連合会に伝えた「関係者の理解なしにいかなる処分も行わない」との方針を「順守する」と述べた。地元漁業者などの理解に向け「政府を挙げて安全性確保と風評対策の徹底に取り組むとともに、丁寧な説明と意見交換を重ねていきたい」と強調した。
処理水放出「理解が前提」 松野官房長官
2023年06月28日12時09分
松野博一官房長官は２８日の記者会見で、東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出を巡り、２０１５年に政府が福島県漁業協同組合連合会に伝えた「関係者の理解なしにいかなる処分も行わない」との方針を「順守する」と述べた。地元漁業者などの理解に向け「政府を挙げて安全性確保と風評対策の徹底に取り組むとともに、丁寧な説明と意見交換を重ねていきたい」と強調した。
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